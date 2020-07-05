Михаил Боярский: если «Зенит» победит «Краснодар», то никто уже не вякнет

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В случае победы петербургская команда досрочно завоюет чемпионский титул.



«Полагаю, «Зенит» сегодня станет чемпионом. Может быть и ничья, но у «Краснодара» была всего одна встреча после возобновления чемпионата, а «Зенит» выиграл уже три матча. Затягивать не стоит. Думаю, и Семак готов к этому. Наверняка сыграет основной состав, но будут и замены, у «Зенита» большая «скамейка». Все готовы к сегодняшней победе, когда комментатор после матча скажет, что «Зенит» стал чемпионом страны. Мы, как болельщики, этого ждём.



Выиграть титул дома при своих фанатах? Победа – она везде хороша. За «Зенит» болеют настоящие болельщики, у нас подобрался великолепный состав. Было много замечательных составов и тренеров, но Семак и команда – один из самых сильных вариантов существования «Зенита». Сейчас 95 лет «Зениту», это будет юбилейный выигрыш. Думаю, к столетию клуба мы займём достойное место в Лиге чемпионов.



«Зенит» играет так, что сложно к чему-либо придраться. Может, с «Крыльями» была не самая зрелищная игра, но победителей не судят. Если сегодня «Зенит» выиграет, то никто уже не вякнет. Это будет преждевременная, но очень заслуженная победа, которая расставит все точки над i. Пускай они делят вторые и третьи места, а «Зенит» будет на первом», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 5 июля, в Краснодаре, начало — в 20:30 мск.

Сергей Семак: «Краснодар» — достаточно опытная и сыгранная команда. Ждём интересного матча