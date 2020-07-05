Жена Семака: несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье.
«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта. Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава богу за всё!» — написала Анна.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Специалист тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера петербургского клуба.
«Зенит», в 25 турах набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 5 июля 2020
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