Жена Семака: несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье.



«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта. Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава богу за всё!» — написала Анна.



Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Специалист тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера петербургского клуба.



«Зенит», в 25 турах набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Сергей Семак: «Краснодар» — достаточно опытная и сыгранная команда. Ждём интересного матча