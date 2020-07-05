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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.

В первом круге команды встречались в Бирмингеме 2 ноября 2019 года. Победу одержал «Ливерпуль», совершивший камбэк в концовке, — 2:1.

«Ливерпуль», в 32 турах набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Астон Вилла» (27) находится в зоне вылета, на 18-м месте.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 5 июля
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