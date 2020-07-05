«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 5 июля, состоится матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.
В первом круге команды встречались в Бирмингеме 2 ноября 2019 года. Победу одержал «Ливерпуль», совершивший камбэк в концовке, — 2:1.
«Ливерпуль», в 32 турах набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Астон Вилла» (27) находится в зоне вылета, на 18-м месте.
«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 5 июля
- 5 июля 2020
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:50
-
16:41
-
16:25
-
16:10
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
14:58
-
14:41
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
14:00
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:06
-
12:52
-
12:35
-
12:32
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:34
-
11:33
-
11:06
-
10:47
Партнерский контент