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«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» поделили очки в матче АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» поделили очки в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил защитник «Бёрнли» Джеймс Тарковски на 43-й минуте. Передачу 27-летнему англичанину отдал нападающий Джей Родригес. На 80-й минуте счёт сравнял защитник «Шеффилд Юнайтед» Джон Иган, ему ассистировал форвард Билли Шарп.

«Шеффилд Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Криса Уилдера 48 очков. «Бёрнли» (46) — на девятом месте.

В матче 34-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», а «Бёрнли» в гостях встретится с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Оба матча состоятся 8 июля.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Тарковски – 43'   1:1 Иган – 80'
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