Марко Асенсио попал в стартовый состав «Реала» впервые за 420 дней

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком».
Как сообщает Marca, 24-летний футболист вышел на поле в основе «сливочных» впервые за 420 дней. Прошлым летом Марко получил травму крестообразных связок колена, а в стартовом составе в последний раз появлялся 12 мая 2019 года, когда «Реал» встречался с «Реалом Сосьедад».
Матч «Атлетик» — «Реал» проходит сейчас на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. По итогам первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал», в 33 турах набрав 74 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, на 4 очка опережая главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселону». «Атлетик» (48) — на восьмом месте.
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