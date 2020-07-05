Хави продлил контракт с «Аль-Саддом». Сообщалось, что он возглавит «Барселону»
Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес продолжит работать на Среднем Востоке.
Как сообщается на официальном сайте катарского клуба, со специалистом был продлён контракт. Новое соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
Сообщалось, что Хави принял предложение вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера в следующем сезоне. В настоящее время команду сине-гранатовых возглавляет Энрике Сетьен.
Хави — воспитанник «Барселоны» и в бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.
«Барселона» достигла соглашения с Хави о его назначении на пост главного тренера
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