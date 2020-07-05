Алексей Игонин: «Зенит» доминирует в РПЛ. У него нет конкурентов

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин дал комментарий в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«От сегодняшней встречи можно ожидать чего угодно. Системы и условия подготовки, которые сложились в командах, заставляют так думать. Все матчи РПЛ после возобновления проходили с огромным количеством фолов, ошибок и спорных решений. Не вижу какого-то смысла в том, возьмёт «Зенит» чемпионство сегодня или дома при своих болельщиках. Задача, которую нужно решать, более глобальная — подготовка к следующему сезону. «Зенит» может хорошо в него войти, оформив досрочное чемпионство сегодня. Это будет огромное преимущество перед командами, которые будут вынуждены продолжать бороться за места. Нужно выложиться и спокойно готовиться к новому сезону.

«Зенит» доминирует в РПЛ последние два года, клуб во всех компонентах не имеет конкурентов, начиная от пресс-службы и заканчивая футболистами, которые выходят на поле. В сложной ситуации видим проблемы команд, которые вообще никак не связаны с футболом. А в «Зените» очень многое находится на высшем уровне: медицина, экипировка, администрация, пресс-служба и так далее. В процентном отношении всё это на так много даёт, как футболисты, но это даёт запас прочности. Отмечу и тренера, ему доверяют, и он спокойно проводит свою работу. Клубы, в которых идут ротации на тренерском мостике, играют не лучшим образом. Исходя из всего этого, у «Зенита» конкурентов в нашей стране не наблюдается. В своё время конкуренты были, но сегодня у них то ли проблемы, то ли они решают другие задачи.

Кто будет главным героем чемпионства? Здесь тоже отметил бы весь клуб. Но если говорить о ком-то, отметил бы центральных защитников. «Зенит» пропустил меньше всех в этом сезоне. Всегда говорили, что эта зона проблемная и её надо решать. От обороны строится игра команды, оборона придаёт команде уверенность. Все назовут другую фамилию, известную, но, по моему мнению, сегодня очень многое в команде зависит от центральных защитников», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 5 июля, начало — в 20:30 мск.