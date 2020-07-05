Дэнни Роуз: мои дни в «Тоттенхэме» сочтены

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз сообщил, что вскоре покинет лондонский клуб.

«Не нужно быть гением, чтобы понимать — мои дни в „Тоттенхэме“ сочтены. Впервые в моей карьере мой контракт с клубом истекает меньше, чем через год. Это новый опыт для меня. Не очень приятно выкладываться на тренировках, но знать, что не будешь играть на выходных. Это сложно. Когда нашего предыдущего тренера уволили, для меня это был конец. Я не играл в ноябре и декабре, а в январе перешёл в „Ньюкасл Юнайтед“ на правах аренды. Это было сложно», — приводит слова Роуза Goal.

В нынешнем сезоне 30-летний Роуз провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 12 матчей в АПЛ. В составе «Ньюкасл Юнайтед» он принял участие в 9 матчах чемпионата Англии.