«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Иг. Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Макаров, Марков.
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.
Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.
Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Рубин», набрав 27 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 16-м месте.
- 5 июля 2020
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