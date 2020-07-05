«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Иг. Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Макаров, Марков.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.

Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Рубин», набрав 27 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 16-м месте.