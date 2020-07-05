Серхио Рамос реализовал 22-й пенальти подряд
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился голом с пенальти в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).
Таким образом, футболист реализовал 22-й пенальти подряд во всех турнирах.
Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании (32 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (шесть — с пенальти), а также получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Реал», набрав в 34 турах 77 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 10 июля на своём поле с «Алавесом».
Рамос: «Реал» должен благодарить судей за лидерство? Пусть люди поменьше выдумывают
- 5 июля 2020
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:21
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:50
-
16:41
-
16:25
-
16:10
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
14:58
-
14:41
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
14:00
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:18
-
13:13
Партнерский контент