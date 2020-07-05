Серхио Рамос реализовал 22-й пенальти подряд

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился голом с пенальти в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).



Таким образом, футболист реализовал 22-й пенальти подряд во всех турнирах.



Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании (32 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (шесть — с пенальти), а также получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

«Реал», набрав в 34 турах 77 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 10 июля на своём поле с «Алавесом».