Муньяин — о VAR в матче с «Реалом»: мы уже поняли, в чью пользу принимаются решения

Нападающий «Атлетика» Икер Муньяин прокомментировал судейство в матче с «Реалом» (0:1)
«Не видел момента с нарушением на Гарсии, но Рауль мне сказал, что против него фолили. Разница в том, что один момент матча была проверен через VAR, а другой — нет. На нём сфолили, а судьи даже не посмотрели повтор. Мы уже поняли тенденцию, как и в пользу какой команды принимаются эти решения. Пусть все делают свои выводы», — приводит слова Муньяина Besoccer.
В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти. На 76-й минуте встречи Рауль Гарсия упал в штрафной гостей, но на его падение судья никак не отреагировал.
- 5 июля 2020
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