«Ньюкасл» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон, ассистировали ему судьи на линиях Ричард Уэст и Эдвард Смарт.
Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором гола стал Майкл Антонио, забивший после передачи Джаррода Боуэна. Хозяева отыгрались на 17-й минуте, отличился Мигель Альмирон с передачи Эмиля Крафта. В середине второго тайма гостей вперёд вывел Томаш Соучек. «Ньюкасл Юнайтед» отыгрался через пару минут благодаря голу Джонджо Шелви с паса Дуайта Гейла.
«Ньюкасл Юнайтед», набрав 43 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (31) — на 16-м месте.
- 5 июля 2020
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