«Урал» на последних секундах упустил победу над «Уфой»

Во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с «Уфой». Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.
Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Николай Ерёмин (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.
В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 13 июля 2019 года. Матч завершился победой «Урала» со счётом 3:2.
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