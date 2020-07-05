«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



В первом круге команды встречались в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года. Матч завершился победой вничью со счётом 1:1.



«Зенит», набрав 59 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы петербургский клуб оформит чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 26-го тура РПЛ