«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
В первом круге команды встречались в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года. Матч завершился победой вничью со счётом 1:1.
«Зенит», набрав 59 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы петербургский клуб оформит чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.
- 5 июля 2020
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