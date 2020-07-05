Серхио Рамос: «Реал» не должен благодарить судей за лидерство в Примере

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с бильбаоским «Атлетиком» (1:0).
«Для нас было очень важно победить, и цель была достигнута. Это был один из самых сложных матчей в нынешнем сезоне. Мы должны продолжать идти вперёд шаг за шагом. Мы находимся в хорошем физическом состоянии и довольны лидерством. „Реал“ намерен стать чемпионом и проявляет волю к победе с первых минут каждого матча.
Что касается исполнения пенальти, то единственное, о чём я думаю в этот момент, — это важность трёх очков. В моменты максимального напряжения я чувствую себя наиболее комфортно и говорю себе: «Я идеальный человек, чтобы взять на себя эту ответственность». Личная статистика — второстепенный вопрос, я хочу помочь команде выиграть чемпионат. Это важно. Если бы я хотел личного признания или наград, то посвятил бы жизнь теннису.
Эпизод с Раулем Гарсией? Я немного наступил ему на ногу, но вряд ли это на что-то повлияло.
Чемпионат не может быть выигран или проигран из-за судей. У нас нет необходимости благодарить судей за лидерство в Примере. Они не повлияли на чемпионскую гонку", — приводит слова Рамоса Marca.
- 5 июля 2020
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