«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Гарри Леннард. Резервный арбитр — Кейт Страуд.



В первом круге встреча команд завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.



«Манчестер Сити», набрав 66 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (87).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.