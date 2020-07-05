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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Гарри Леннард. Резервный арбитр — Кейт Страуд.

В первом круге встреча команд завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Манчестер Сити», набрав 66 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (87).

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

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