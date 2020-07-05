Агент Хакими: Ашраф покинул «Реал» из-за Зидана
Алехандро Камано, агент марокканского защитника Ашрафа Хакими, прокомментировал переход своего подопечного из мадридского «Реала» в миланский «Интер».
«Хакими покинул „Реал“ из-за Зидана. Зинедину стоит объяснить, почему он ни разу не позвонил Ашрафу. Я не думаю, что его возвращение в „Реал“ было бы уместным, учитывая наличие такого игрока, как Карвахаль. Впрочем, я верю в светлое будущее Ашрафа после перехода в „Интер“.
Конте находился в постоянном контакте с Хакими. Он рассказывал ему о проекте клуба, поэтому мы и выбрали «Интер». Когда с тобой связывается тренер такого уровня, как Конте, это доказывает, что ты являешься важной частью его планов", — приводит слова Камано Football Italia со ссылкой на Al Mountakhab.
Хакими — об акции в честь Флойда: я немного чёрный парень. Было здорово принять участие
- 5 июля 2020
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