Агент Хакими: Ашраф покинул «Реал» из-за Зидана

Алехандро Камано, агент марокканского защитника Ашрафа Хакими, прокомментировал переход своего подопечного из мадридского «Реала» в миланский «Интер».

«Хакими покинул „Реал“ из-за Зидана. Зинедину стоит объяснить, почему он ни разу не позвонил Ашрафу. Я не думаю, что его возвращение в „Реал“ было бы уместным, учитывая наличие такого игрока, как Карвахаль. Впрочем, я верю в светлое будущее Ашрафа после перехода в „Интер“.

Конте находился в постоянном контакте с Хакими. Он рассказывал ему о проекте клуба, поэтому мы и выбрали «Интер». Когда с тобой связывается тренер такого уровня, как Конте, это доказывает, что ты являешься важной частью его планов", — приводит слова Камано Football Italia со ссылкой на Al Mountakhab.