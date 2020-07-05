Вадим Евсеев — о матче с «Уралом»: самое главное было структурно не развалиться

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Во-первых, у нас было удаление. Самое главное было структурно не развалиться. В предыдущей игре «Арсенал» показал, как это сделать. Мы пытались играть примерно так же. Если бы мы были физически уставшими или не готовыми, то не смогли бы дожать соперника в концовке в меньшинстве. Я благодарен за это ребятам», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.
В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 13 июля 2019 года. Матч завершился победой «Урала» со счётом 3:2.
- 5 июля 2020
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