Парфёнов: такие матчи, как с «Уфой», надо доводить до победы

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничейный результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Игра была качественная, мы контролировали ситуацию. Непонятно, почему после забитого гола опустились, такой установки не было. Такие игры надо доводить до победы.
У нас очень плотный график, нам нужно давать игрокам выходить на поле. 10 или 11 человек не протащат такую длинную дистанцию. Состав надо ротировать, чтобы все были в игровом режиме. Сегодня, например, те, кто вышел на поле, не добавили. Хотелось бы видеть от них большее.
Когда я говорил, что РПЛ – чемпионат неравных возможностей, я говорил про подготовку. Всё это вырвано из контекста», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 июля 2020
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