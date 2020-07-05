«648 раз спасибо». Буффон высказался о своём рекорде по количеству матчей в Серии А

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой рекорд по количеству проведённых в Серии А матчей.

«648 — это не число. Это целая жизнь. Жизнь в двух перчатках. Жизнь между двумя полюсами. Жизнь со многими испытаниями. И самая красивая цель ещё впереди. 648 раз спасибо», — написал Буффон на своей странице в «Инстаграме».

Буффон превзошёл экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведённых в Серии А матчей. 42-летний вратарь вышел в стартовом составе на встречу 30-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0, первый тайм). Это 648-й матч Буффона в Серии А. На счету Мальдини — 647 матчей в итальянском чемпионате.

Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила € 52,88 млн. Летом 2018-го голкипер перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус».