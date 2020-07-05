«Интер» проиграл «Болонье» в домашнем матче Серии А
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Интер» проиграл «Болонье» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто, ассистировали ему судьи на линиях Валентино Фьорито и Паскуале Де Мео.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку. На 57-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Роберто Сориано. Через несколько минут «Интер» мог увеличить разрыв в счёте, но Лаутаро Мартинес не реализовал 11-метровый. На 74-й минуте счёт сравнял Муса Джувара. Вскоре составы команд уравнялись из-за удаления защитника «Интера» Алессандро Бастони. На 80-й минуте «Болонью» вывел вперёд Муса Бэрроу с передачи Николаса Домингеса.
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