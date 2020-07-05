Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, ему ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Николас Хоптон.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 71-й минуте автором забитого мяча стал Садио Мане, которому ассистировал Наби Кейта.

Видео гола Мане можно посмотреть на «Чемпионате».

В компенсированное время преимущество «Ливерпуля» увеличил Кёртис Джонс с передачи Мохамеда Салаха.

Видео гола Джонса можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы уже гарантировали себе чемпионский титул. «Астон Вилла» (27) находится в зоне вылета и занимает 18-е место.

В 34-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион» (8 июля).

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мане – 71'   2:0 Джонс – 89'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020