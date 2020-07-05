«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, ему ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Николас Хоптон.
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 71-й минуте автором забитого мяча стал Садио Мане, которому ассистировал Наби Кейта.
Видео гола Мане можно посмотреть на «Чемпионате».
В компенсированное время преимущество «Ливерпуля» увеличил Кёртис Джонс с передачи Мохамеда Салаха.
Видео гола Джонса можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль», набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы уже гарантировали себе чемпионский титул. «Астон Вилла» (27) находится в зоне вылета и занимает 18-е место.
В 34-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион» (8 июля).
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