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«Рубин» обыграл «Оренбург»

«Рубин» обыграл «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 67-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников и набросил мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить ворота.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).

«Рубин», набрав 30 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 16-м месте.

В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 15 сентября 2019 года. Матч завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Макаров – 67'
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