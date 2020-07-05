«Рубин» обыграл «Оренбург»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит на 67-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников и набросил мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить ворота.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).
«Рубин», набрав 30 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 16-м месте.
В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 15 сентября 2019 года. Матч завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:1.
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