Экс-арбитр Итурральде Гонсалес: контакт Рамоса и Рауля Гарсии — это пенальти

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал спорные эпизоды матча 34-го тура чемпионата Испании «Атлетик» – «Реал» (0:1).

«Фол Дани Гарсии на Марсело — это пенальти. Игрок „Атлетика“ наступил на ногу Марсело за несколько секунд до контакта с мячом. У меня нет повода сомневаться в решении арбитра.

Контакт Серхио Рамоса и Рауля Гарсии — это тоже пенальти. Не имеет значения, хотел Рамос нарушить правила или нет. Раньше я бы не обратил внимания на этот эпизод, но по нынешним правилам это 11-метровый", — приводит слова Гонсалеса AS.

«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых один матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.