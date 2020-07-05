Экс-арбитр Итурральде Гонсалес: контакт Рамоса и Рауля Гарсии — это пенальти

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал спорные эпизоды матча 34-го тура чемпионата Испании «Атлетик» – «Реал» (0:1).
«Фол Дани Гарсии на Марсело — это пенальти. Игрок „Атлетика“ наступил на ногу Марсело за несколько секунд до контакта с мячом. У меня нет повода сомневаться в решении арбитра.
Контакт Серхио Рамоса и Рауля Гарсии — это тоже пенальти. Не имеет значения, хотел Рамос нарушить правила или нет. Раньше я бы не обратил внимания на этот эпизод, но по нынешним правилам это 11-метровый", — приводит слова Гонсалеса AS.
«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых один матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.
- 5 июля 2020
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