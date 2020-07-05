Тарасов дебютировал за «Рубин»

Полузащитник Дмитрий Тарасов провёл первый официальный матч за казанский «Рубин». Футболист вышел на замену во встрече с «Оренбургом» (1:0).
Тарасов появился на поле на 83-й минуте матча, заменив Дарко Йевтича.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит на 67-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников и набросил мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить ворота.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. У него диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.
- 5 июля 2020
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
20:51
-
20:46
-
20:39
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:36
-
19:28
-
19:23
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:12
-
18:09