Тарасов дебютировал за «Рубин»

Полузащитник Дмитрий Тарасов провёл первый официальный матч за казанский «Рубин». Футболист вышел на замену во встрече с «Оренбургом» (1:0).

Тарасов появился на поле на 83-й минуте матча, заменив Дарко Йевтича.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол был забит на 67-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников и набросил мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить ворота.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. У него диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.