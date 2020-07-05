Игрок «Атлетика» — о судействе с «Реалом»: раз свистишь одно нарушение, свисти и другое

Полузащитник бильбаоского «Атлетика» Дани Гарсия подверг критике судейство в матче 34-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:1).
«Нельзя назвать одно нарушение намеренным, а другое – нет! Я опережал Марсело, но неудачно наступил ему на ногу. Но он не мог опередить меня в борьбе за мяч. Раз свистишь одно нарушение, свисти и другое. VAR управляет футболом», — написал Гарсия в своём «твиттере».
Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, который реализовал пенальти, назначенный за фол Дани Гарсии на Марсело. Также в матче был ещё один спорный эпизод, в котором Рамос наступил на ногу полузащитнику «Атлетика» Раулю Гарсии. Но в этом эпизоде 11-метровый назначен не был.
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