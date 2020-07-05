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В «Городее» вспышка коронавируса. Один игрок находится на ИВЛ

В «Городее» вспышка коронавируса. Один игрок находится на ИВЛ
Футбол / Прочие турниры 0

У нескольких футболистов белорусской «Городеи» обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает «Прессбол».

Среди заражённых игроков — полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович, которому проводится искусственная вентиляция лёгких. Его состояние стабильно удовлетворительное. Кроме того, у Андрея Сорокина есть подозрение на COVID-19, но инфекция пока не подтвердилась.

«Городея», набрав 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице белорусского чемпионата. 11 июля клубу предстоит сыграть с солигорским «Шахтёром».

2 июля сообщалось, что в брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Тест на COVID-19 оказался положительным как минимум у трёх футболистов, среди которых Александр Нойок и Денис Лаптев.

В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клубу не разрешают перенести следующий матч
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