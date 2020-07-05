«Краснодар» — «Зенит»: Уткин сравнял счёт

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин забил гол в матче с «Зенитом». Счёт — 1:1, идёт первый тайм.
Хавбек отличился на 29-й минуте.
Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ассистируют ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
В первом круге команды встречались в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года. Матч завершился со счётом 1:1.
«Зенит», набрав 59 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы петербургский клуб оформит чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.
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