«Краснодар» — «Зенит»: Дзюба реализовал пенальти и вывел гостей вперёд

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил гол с пенальти в матче с «Краснодаром». Счёт — 2:1, идёт первый тайм.

За 5 минут до гола Дзюбы голкипер «Зенита» Андрей Лунёв отбил удар с пенальти нападающего «Краснодара» Вандерсона. Вратарь также отразил добивание игрока краснодарцев.

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ассистируют ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



В первом круге команды встречались в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года. Матч завершился со счётом 1:1.



«Зенит», набрав 59 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы петербургский клуб оформит чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.