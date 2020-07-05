«Наполи» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 5 июля, состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему будут помогать Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный арбитр — Джанлука Манганьелло.



В первом круге турнира команды встречались 2 ноября 2019 года в матче 11-го тура. Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.



«Рома», в 29 матчах набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (45) — на седьмом месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (75).