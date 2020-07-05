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Евсеев прокомментировал свою стычку с игроком «Урала» Эль-Кабиром

Евсеев прокомментировал свою стычку с игроком «Урала» Эль-Кабиром
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей стычке с полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром во время матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Ничего не произошло. Я стою на том месте, где можно стоять, вот и всё. Какие проблемы? За что я получил жёлтую карточку в том эпизоде? Это к судье нужно обратиться и у него узнать», — приводит слова Евсеева «Горобзор.ру».

Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.

«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.

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