«Манчестер Сити» пропустил гол с 40 метров после ошибки Зинченко
Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс открыл счёт в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко совершил потерю у центрального круга, мяч отскочил к Адамсу, и он нанёс точный удар с 40 метров.
Видео гола Адамса можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» проходит в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер, ассистируют ему судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
«Саутгемптон», набрав в 32 турах 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (66) — на 2-м месте.
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