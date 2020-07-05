«Манчестер Сити» пропустил гол с 40 метров после ошибки Зинченко

Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс открыл счёт в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко совершил потерю у центрального круга, мяч отскочил к Адамсу, и он нанёс точный удар с 40 метров.

Видео гола Адамса можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» проходит в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер, ассистируют ему судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

«Саутгемптон», набрав в 32 турах 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (66) — на 2-м месте.