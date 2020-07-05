«Вильярреал» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 5 июля, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему будут помогать Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.Резервный арбитр — Даниэль Паленсия Кабальеро.



В первом круге турнира команды встречались 24 сентября 2019 года в матче 6-го тура. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 2:1.



«Барселона», в 33 матчах набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (54) — на пятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).