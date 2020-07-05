Валерий Баринов считает, что «Локомотив» умышленно не пускает его на матчи

Народный артист России Валерий Баринов сообщил, что он не может попасть на домашние игры «Локомотива».



«Как может нравиться команда, которая уже потеряла четыре очка? Пока везёт. Первый тайм играют ещё ничего, а к концу разваливаются. С «Крыльями» повезло. Просто увернулись. Вчера не повезло. Лёшка Миранчук не забил пенальти. Но я считаю, что вчера «Локомотив» не заслужил победу.



Ходил ли на домашние матчи «Локомотива» после возобновления РПЛ? Я теперь туда не ходок. Там теперь пускают только 10 процентов, а я в них не попадаю. Думаю, что и в 100 процентов не попаду.



Обычно мне присылали приглашение, я забирал пропуск на автомобиль. Теперь нет. Все же знают моё отношение к тому, что произошло.



Вижу ли плоды работы Николича? Сейчас ему трудно что-то предъявить. Сидит какой-то человек. Взмахивает руками. Я пока не вижу его работы», — приводит слова Баринова «Спорт день за днём».

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