В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте счёт открыл форвард «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти. Перед этим защитник «Кальяри» Андреа Карбони получил красную карточку.

«Аталанта» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Бергамаски не теряют очки со 2 февраля, когда команда сыграла вничью с «Дженоа» (2:2).

После 30 туров «Аталанта» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, набрав 63 очка. Команда из Бергамо отстаёт от миланского «Интера» на одно очко.

Результаты других матчей Серии А:

«Брешия» — «Верона» — 2:0

«Парма» — «Фиорентина» — 1:2

«Сампдория» — СПАЛ — 3:0

«Удинезе» — «Дженоа» — 2:2.