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«Аталанта» одержала 10-ю победу подряд

«Аталанта» одержала 10-ю победу подряд
Футбол / Италия 0

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте счёт открыл форвард «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти. Перед этим защитник «Кальяри» Андреа Карбони получил красную карточку.

«Аталанта» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Бергамаски не теряют очки со 2 февраля, когда команда сыграла вничью с «Дженоа» (2:2).

После 30 туров «Аталанта» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, набрав 63 очка. Команда из Бергамо отстаёт от миланского «Интера» на одно очко.

Результаты других матчей Серии А:

«Брешия» — «Верона» — 2:0

«Парма» — «Фиорентина» — 1:2

«Сампдория» — СПАЛ — 3:0

«Удинезе» — «Дженоа» — 2:2.

Италия - Серия А. 30-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Мурьель – 27' (пен)
Удаления: Карбони – 26' / нет
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