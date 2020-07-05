В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» обыграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 27-й минуте счёт открыл форвард «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти. Перед этим защитник «Кальяри» Андреа Карбони получил красную карточку.
«Аталанта» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Бергамаски не теряют очки со 2 февраля, когда команда сыграла вничью с «Дженоа» (2:2).
После 30 туров «Аталанта» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, набрав 63 очка. Команда из Бергамо отстаёт от миланского «Интера» на одно очко.
Результаты других матчей Серии А:
«Брешия» — «Верона» — 2:0
«Парма» — «Фиорентина» — 1:2
«Сампдория» — СПАЛ — 3:0
«Удинезе» — «Дженоа» — 2:2.
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