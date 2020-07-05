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Радимов прокомментировал чемпионство «Зенита»

Радимов прокомментировал чемпионство «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о завоевании шестого чемпионства.

«Полностью заслуженное чемпионство. На все 100%. Стиль игры команды называют скучным? Это глупости и разговоры в пользу бедных. Все говорят о забросах на Дзюбу, но команда использует всё: и стандарты, и играет по-разному. Очень сбалансированный футбол и команда, поэтому этих разговоров не понимаю. В следующем сезоне «Зениту» нужно ставить цель выходить в плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» стал чемпионом России
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