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Семак: простых чемпионств не бывает. Быть впереди всегда сложно

Семак: простых чемпионств не бывает. Быть впереди всегда сложно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что команде было непросто завоевать чемпионство.

«Чемпионство выглядит простым? Это видимость. Простых чемпионств не бывает, и любой тренер РПЛ повторит мои слова. Было и давление, и иногда не хватало эмоций. Быть впереди всегда сложно. На мой взгляд, мы очень плохо провели сегодня первый тайм. Но во втором кардинально поменяли игру, забили и довели дело до абсолютно заслуженной победы. Что касается возможного доминирования в следующие годы, то давать прогнозы – это не моё дело, пусть этим занимаются журналисты», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» стал чемпионом России
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