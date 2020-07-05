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Михаил Боярский: надо играть как «Зенит», а пока пусть ребята тренируются

Михаил Боярский: надо играть как «Зенит», а пока пусть ребята тренируются
Футбол / РПЛ 0

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал завоевание питерским клубом золотых медалей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.

«Эмоции только самые хорошие. Выиграли на классе. Смотрите на табло и на количество очков, которые дают «Зениту» возможность заранее стать чемпионами страны. Это приятно для всех петербуржцев.

Можно ли говорить, что Питер второй год подряд доминирует над Москвой? Об этом нужно говорить! Огромный подарок городу к 95-летию клуба. Второй год «Зенит» занимает первое место? Надо играть как «Зенит», может, что-нибудь получится. А пока пускай тренируются ребята.

Выиграть чемпионство не на нашем стадионе — это лучше. Многие хотели, чтобы это было в Санкт-Петербурге. Я же считаю, что команда даже без помощи фанатов добилась того, чего заслуживает", — заявил Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Михаил Боярский: если «Зенит» победит «Краснодар», то никто уже не вякнет
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