И. Федотов: арбитр назначил неочевидный пенальти в ворота «Краснодара»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в ворота «Краснодара» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:4).

«Момент с пенальти в ворота «Краснодара». Для меня это не рука. VAR не стал вмешиваться, потому что для них это неочевидный момент. Мяч попадает в руку от бедра. Причём за локоть, а потом идёт в сторону ворот. Я бы продолжил игру, для меня это неочевидный пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).