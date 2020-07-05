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И. Федотов: арбитр назначил неочевидный пенальти в ворота «Краснодара»

И. Федотов: арбитр назначил неочевидный пенальти в ворота «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в ворота «Краснодара» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:4).

«Момент с пенальти в ворота «Краснодара». Для меня это не рука. VAR не стал вмешиваться, потому что для них это неочевидный момент. Мяч попадает в руку от бедра. Причём за локоть, а потом идёт в сторону ворот. Я бы продолжил игру, для меня это неочевидный пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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