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«Зенит» опубликовал видео из чемпионской раздевалки

«Зенит» опубликовал видео из чемпионской раздевалки
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме» опубликовала видео из раздевалки после матча с «Краснодаром» (4:2). По итогам встречи команда стала чемпионом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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