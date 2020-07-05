Радченко: матчи «Зенита» и «Краснодара» стали интереснее дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко сравнил матчи питерской команды с «Краснодаром» с противостоянием «Спартака» и ЦСКА.

«За последние годы «Зенит» — «Краснодар» является действительно более интересным матчем в России, даже интереснее дерби «Спартака» и ЦСКА. «Краснодар» уже не выходит в роли аутсайдера и играет в атаку, но там молодые ребята, которым не хватает опыта. Перспективы у этой команды очень большие, они на правильном пути», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).