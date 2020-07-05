Михаил Шац: «Зенит» похож на машину. Болельщики могут требовать выхода из группы в ЛЧ

Российский телеведущий Михаил Шац прокомментировал завоевание «Зенитом» золотых медалей Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб оформил титул в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:2).
«Я просто счастлив. Этот матч ответил на все вопросы о том, что «Зенит» играет в скучный футбол. «Краснодар» — прекрасная команда. Выиграть чемпионство в таком матче — дорогого стоит. Что называется, выиграли на классе. Я влюблён в «Зенит» 2008 и 2011 годов, поэтому тяжело судить, лучшая ли сейчас команда в истории. Но этот «Зенит» похож на машину. В России уж точно. Очень хочется, чтобы команда это проецировала на еврокубки. Очень хочется такого же качественного футбола там. Требовать выхода из группы ЛЧ болельщики могут. Шаги сделаны в этом направлении. Можно чего-то ожидать такого в этом году, надеюсь на это.
В этом «Зените» нет ярко выделяющегося игрока, хотя отмечать можно многих. Дзюба выдал даббл-даббл, Азмун растёт и показывает очень крутой футбол. Но в целом у нас очень ровная команда и сбалансированная. Этот «Зенит» вообще одна из самых сбалансированных команд из тех, которые я видел за то время, что смотрю чемпионат России", — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 июля 2020
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