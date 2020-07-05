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Созин: раз в РПЛ у конкуренции у «Зенита» нет, пусть готовятся к Лиге чемпионов

Созин: раз в РПЛ у конкуренции у «Зенита» нет, пусть готовятся к Лиге чемпионов
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал завоевание питерским клубом золотых медалей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.

"«Зенит» и всех болельщиков этого клуба поздравляю с чемпионством! Выиграть золото в Краснодаре, где клуб борется за Лигу чемпионов, – дорогого стоит. А они сделали это уверенно.

Теперь пусть готовятся к Лиге чемпионов, раз в РПЛ конкуренции у них нет. Возможно, именно из-за этого результаты в Европе далеки от идеальных", — заявил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

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