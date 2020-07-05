Футболисты «Зенита» поздравили Семака с рождением внучки

Футболисты петербургского «Зенита» после окончания чемпионского матча 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:2) поздравили главного тренера команды Сергея Семака, который стал дедушкой.

«Двойное счастье! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!» — написал Семак в своём «инстаграме», прикрепив видео из раздевалки.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. В следующем сезоне петербургский клуб защитил чемпионский титул. Специалист тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера петербургского клуба.