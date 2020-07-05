РФС поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Российский футбольный союз поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги. В золотом матче петербургский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 благодаря дублю Сердара Азмуна, а также голами Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

«Поздравляем «Зенит» с победой в Российской Премьер-Лиге сезона-2019/2020», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.