Мусаев: «Краснодар» не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).
«Большую часть матча играли в хороший футбол, создавали моменты. Пропускали легкие мячи от такой команды, как «Зенит», это непозволительно. Поздравляю «Зенит» с чемпионством!
Почему Вандерсон бил пенальти? Было три выбора: Вандерсон, Берг, Вилена. Но последний 11-метровый забил Вандерсон. Пошел бить именно он. Но пробил плохо. Уткин по ходу мачта сказал, что уже подсел и нет такой свежести, как в начале матча.
Каждый матч с действующим чемпионом особенный! Хотелось показать такую же яркую игру, как в прошлом году. К сожалению, не получилось. Нас не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет.
Трудно назвать системными ошибки в обороне. У «Зенита» игроки высокого уровня, и они такие ошибки не прощают», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
- 6 июля 2020
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 5 июля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:51
-
22:47
-
22:46