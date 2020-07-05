Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мусаев: «Краснодар» не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет

Мусаев: «Краснодар» не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).

«Большую часть матча играли в хороший футбол, создавали моменты. Пропускали легкие мячи от такой команды, как «Зенит», это непозволительно. Поздравляю «Зенит» с чемпионством!

Почему Вандерсон бил пенальти? Было три выбора: Вандерсон, Берг, Вилена. Но последний 11-метровый забил Вандерсон. Пошел бить именно он. Но пробил плохо. Уткин по ходу мачта сказал, что уже подсел и нет такой свежести, как в начале матча.

Каждый матч с действующим чемпионом особенный! Хотелось показать такую же яркую игру, как в прошлом году. К сожалению, не получилось. Нас не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет.

Трудно назвать системными ошибки в обороне. У «Зенита» игроки высокого уровня, и они такие ошибки не прощают», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Зенит» стал чемпионом России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020