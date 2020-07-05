Мусаев: «Краснодар» не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:4).



«Большую часть матча играли в хороший футбол, создавали моменты. Пропускали легкие мячи от такой команды, как «Зенит», это непозволительно. Поздравляю «Зенит» с чемпионством!



Почему Вандерсон бил пенальти? Было три выбора: Вандерсон, Берг, Вилена. Но последний 11-метровый забил Вандерсон. Пошел бить именно он. Но пробил плохо. Уткин по ходу мачта сказал, что уже подсел и нет такой свежести, как в начале матча.



Каждый матч с действующим чемпионом особенный! Хотелось показать такую же яркую игру, как в прошлом году. К сожалению, не получилось. Нас не волновало, станет «Зенит» чемпионом или нет.



Трудно назвать системными ошибки в обороне. У «Зенита» игроки высокого уровня, и они такие ошибки не прощают», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

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