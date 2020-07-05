«Уфа» поздравила «Зенит» с чемпионским титулом

Пресс-служба «Уфы» опубликовала поздравление в честь завоевания «Зенитом» золотых медалей Российской Премьер-Лиги.

«ФК «Уфа» поздравляет наших друзей из питерского «Зенита» с чемпионством! Сергей Семак, Виллиам де Оливейра, Андрей Лунёв, Александр Низелик и Мария Бурова внесли огромный вклад в развитие уфимского футбола. Желаем неизменного прогресса, движения только вперед!» — говорится в официальном «твиттере» башкирского клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.