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Дзюба прокомментировал чемпионство «Зенита»

Дзюба прокомментировал чемпионство «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после завоевания питерцами чемпионства.

«Мы — чемпионы», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото с матча с «Краснодаром».

«Браво», — написал в комментариях экс-игрок «Зенита», полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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