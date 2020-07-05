Дзюба прокомментировал чемпионство «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после завоевания питерцами чемпионства.

«Мы — чемпионы», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото с матча с «Краснодаром».

«Браво», — написал в комментариях экс-игрок «Зенита», полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).