Александр Медведев: «Зенит» — чемпион! Будем двигаться дальше к следующему титулу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал завоевание петербургским клубом золотых медалей чемпионата России.



«Всех болельщиков поздравляю! «Зенит» — чемпион! Будем двигаться дальше к следующему титулу. Как скоро «Зенит» догонит «Спартак» по количеству чемпионств? У нас в этом отношении только одна задача — это получить вторую звезду на футболках до столетия клуба (2025 год. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Медведева Sport24.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.