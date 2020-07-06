Игроки и тренеры «Зенита» спели чемпионскую песню в автобусе. Видео

Форвард «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео из автобуса, на котором футболисты иранец вместе с защитником питерцев Браниславом Ивановичем радуется чемпионству.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в сториз своего «Инстаграма» также выложил видеоролик, снятый в автобусе. В нём игроки и тренеры команды поют чемпионскую песню.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).